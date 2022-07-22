Накрили артилерією та зупинили штурм. У ЗСУ показали відео знищення окупантів

Бійці однієї з бригад ЗСУ виявили ворога в районі невеликого населеного пункту та помітили його намагання провести штурмові дії. Українські військові вдало зупинили окупантів та завдали нанесли їм артилерійський і мінометний удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.
На опублікованому відео можна побачити злагоджену роботу українських воїнів, які своїм вогнем змогли зупинити ворога під час чергової спроби прорвати оборону на одному з напрямків оборони.
Завдавати нищівного удару допомогли розвіддані безпілотника, якими вдало скористались 108 та 109 окремі гірсько-штурмові батальйони.
Нагадаємо, раніше Збройні сили України завдали удару по скупченню ворога в окупованому Енергодарі. В результаті окупанти зазнали серйозних втрат.
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