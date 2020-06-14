Накриють грозові дощі: прогноз погоди на тиждень

Наступного тижня погода в Україні погіршиться. Попри температуру понад +30, країну заливатимуть дощі з грозою.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 15 червня

За даними синоптиків, тиждень розпочнеться з грозових дощів на всій території країни. Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +23 до +27 градусів, лише на сході прогнозують до +31. Вночі термометри покажуть від +13 до +19.

Прогноз на 16 червня

У вівторок сонце виясниться у Сумській, Харківській та Луганській областях, у решті регіонів варто чекати дощів з грозою. Температура повітря у східних областях підніметься до +32 градусів, тоді як на решті території коливатиметься від +23 до +29.

Прогноз на 17 червня

У середу опади в слід за Сумською, Харківською та Луганською областями відступлять на Чернігівщині. Решту території як і раніше заливатимуть грозові дощі. Температура вдень від +23 до +29, на сході до +32. Вночі від +13 до +18.

Прогноз на 18 червня

У четвер погода покращиться у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У західних, центральних і південних регіонах прогнозують дощі з грозами.

Вдень термометри покажуть на сході до +34 градусів тепла, у центрі та на півночі від +28 до +31. У західних та південних областях від +23 до +30. Вночі очікується від +14 до +19.

Прогноз на 19 червня

У п'ятницю до сонячних регіонів приєднається Київська область. Грози та зливи збережуться на заході, півдні та подекуди в центрі України. Температура вдень у західних областях коливатиметься від +23 до +23, у південних, центральних та північних від +26 до +31, а на сході термометри знову покажуть до +34.

Нагадаємо, сьогодні у деяких регіонах країни очікуються зливи та град, також можливі шквали вітру.