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Накриють дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на початок тижня

Автор: Дмитро Левицький

Тиждень в Україні розпочнеться зливами з грозами у всіх областях. Дощова погода в Україні триматиметься протягом перших днів тижня.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Дощі прогнозують у понеділок, вівторок, середу та четвер. Погодна ситуація буде незмінною на всій території України: майже регіони заливатиме дощем, лише на сході в четвер буде сухо.

У понеділок, 17 травня, температура повітря в Україні коливатиметься від +17 на заході до +29 на сході. Однак ближче до четверга в країні стане прохолодніше, очікується від +13 у західних областях до +23 у східних.

Нічна температура повітря протягом тижня буде коливатися по регіонах від +6 до +16.

Фото: прогноз погоди в Україні на 17-20 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, як пояснюють синоптики, різка зміна погодної ситуації в Україні пов'язана з приходом циклону. Циклон принесе в країну дощі та похолодання.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця травня. Очікуються температурні "гойдалки" з похолоданням у певні дні.

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