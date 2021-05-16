Накриють дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на початок тижня

Дощі прогнозують у понеділок, вівторок, середу та четвер. Погодна ситуація буде незмінною на всій території України: майже регіони заливатиме дощем, лише на сході в четвер буде сухо.

У понеділок, 17 травня, температура повітря в Україні коливатиметься від +17 на заході до +29 на сході. Однак ближче до четверга в країні стане прохолодніше, очікується від +13 у західних областях до +23 у східних.

Нічна температура повітря протягом тижня буде коливатися по регіонах від +6 до +16.

Фото: прогноз погоди в Україні на 17-20 травня (meteo.gov.ua)