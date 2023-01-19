RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Накрыли россиян из минометов. В ССО показали кадры боя возле Кременной (видео)

Фото: в ССО показали кадры боя возле Кременной Луганской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) обнаружили в районе Кременной Луганской области российских оккупантов, завязался бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, операторы Сил специальных операций приняли решение вступить в бой.

"Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", - добавляют в ССО.

Как сообщалось, по данным на утро четверга, 19 января, ВСУ ликвидировали за сутки 760 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 530 военных.

Добавим, ВСУ с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.

Напомним, за сутки, на утро 18 января, ВСУ уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск