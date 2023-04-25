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Накрыли КАБами. Сегодня оккупанты атаковали церковь под Херсоном

Фото: оккупанты обстреляли церковь в Белозерской общине Херсонской области 25 апреля (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 25 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Белозерской общины. Под ударом оказалась местная церковь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Вражеский снаряд попал в церковь. Также от обстрелов повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг нанес пять ударов управляемым авиабомбам.

"Информация о пострадавшем гражданском населении уточняется", - добавляют в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, за минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области в Проводное воскресенье, 23 апреля, российская артиллерия атаковала кладбище.

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Херсонская область