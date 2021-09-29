Накопичувальну пенсію в Україні планують запровадити в три етапи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Мінсоцполітики.

Перший етап. Запровадження обов’язкових пенсійних накопичень. За словами Лазебної, цієї осені народні депутати планують ухвалити в першому читанні відповідний законопроект. Зараз є два документи, кожен з яких може стати основою системи пенсійних накопичень.

"Це проект 2683-3, який доопрацьований Міністерством соціальної політики та зареєстрований народними депутатами у Верховній раді, та напрацьований на базі нього групою експертів в Офісі простих рішень та результатів проект 2683-д і відповідні податкові зміни. Цей проект ще не зареєстрований, але на базі нього теж можна рухатись далі", - сказала Лазебна.

Також вона зазначила, що після консультацій зі Світовим Банком Мінсоцполітики разом з Мінфіном опрацьовують такий режим внесків, який забезпечить обов’язкові внески від роботодавців без зростання податкового навантаження та добровільні внески від людини за принципом автозапису зі стимулюючим софінансуванням від держави.

Другий етап. Запровадження професійних накопичувальних пенсій для працюючих у важких та шкідливих умовах. Лазебна повідомила, що у Верховній Раді зареєстрований відповідний урядовий законопроект 4408. Це стосуватиметься невеликої кількості людей, обсяги пенсійних коштів повністю відповідають можливостям фондового ринку, який навіть в поточному стані, може задовольнити потреби в інвестуванні.

Третій етап. Розвиток добровільних пенсійних накопичень на базі чинного законодавства. Попередні кроки вимагають зміни законодавства. Але в Україні працює система добровільних пенсійних накопичень. Сьогодні близько 900 тисяч людей мають накопичення у 60 недержавних пенсійних фондах. Загалом люди отримали з НПФ вже більше мільярду гривень додаткових пенсій, зазначила Лазебна.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.