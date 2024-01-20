RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сброска себе от щита с мощным данком MVP сезона шокировали "Орландо": момент дня в НБА

Фото: Джоэл Эмбиид набрал 36 очков против "Мэджик" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Филадельфия Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Лидер "76-х" ярко зажег во второй четверти противостояния с "Орландо". Во время атаки "Филы" он убрал Битадзе, а затем накинул себе от щита и вонзил сверху двумя руками.

Стараниями Эмбиида и компании "Севенти Сиксерс" одержали уверенную выездную победу (124:109). "Филадельфия" закрепилась на третьей строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Мэджик" идут здесь на 8-й позиции.

Эмбиид еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 36 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. В составе "Орландо" больше всего получил его визави – Уэнделл Картер – 25 пунктов, 11 подборов.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец Яунде, на студенческом уровне выступал в составе "Канзас Джейхокс". Выбран "Филадельфией" под 3-м номером на драфте НБА-2014.

В рядах пенсильванцев проводит восьмой сезон подряд. Дважды стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В прошлом году признан самым ценным игроком ассоциации, шестикратный участник Матча всех звезд НБА.

Сначала увлекался волейболом и футболом, а в баскетбол пришел в 15 лет. Переехать таланту за океан помог соотечественник Люк Мба а Муте, защищавший цвета "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона".

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НБА с Эмбиидом в топ-10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол