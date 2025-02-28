Приказал применить химическое оружие. Сообщено о подозрении комбригу России

Как рассказывает СБУ, Шкроб - командир 123-й мотострелковой бригады Южного военного округа России.

Согласно данным следствия, 20 декабря 2023-го фигурант приказал подчиненным применить газовые гранаты К-51 и РГ-Во против украинских бойцов в Донецкой области. Тогда же враг пытался прорвать оборону украинских войск во время непрерывных боев в районе поселка Спирное.

"Используя гранаты с химическим зарядом, в частности слезоточивым газом, рашисты надеялись заставить украинских воинов покинуть оборонительные укрытия во время наступления штурмовых групп оккупантов", - пишет СБУ.

Шкроби было сообщено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Военные преступления России

Россия совершила многочисленные военные преступления во время полномасштабной войны против Украины, что подтверждено международными организациями. Среди самых тяжких преступлений - массовые убийства мирных жителей в Буче, Изюме, Мариуполе и других городах, целенаправленные удары по жилым районам, больницам и школам, а также пытки и похищения гражданских лиц. Обстрелы гражданской инфраструктуры, использование запрещенных видов оружия и создание фильтрационных лагерей стали системной практикой российской армии.

Как писал в январе Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение декабря 2024-го Россия совершила более 400 атак с применением специальных боеприпасов, которые были снаряжены опасными химическими веществами.