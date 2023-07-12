Приказал ударить по Виннице "калибрами". Сообщено о подозрении адмиралу флота России

Украина сообщила о подозрении бывшему командующему Черноморского флота России Игорю Осипову, который организовал массированную воздушную атаку по Виннице 14 июля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Тогда по его приказу враг совершил удар по украинскому городу ракетами "Калибр" с российского боевого надводного корабля, который базировался вблизи мыса Фиолент Крымского полуострова", - пишет пресс-служба.
На основании собранных доказательств Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Фото: Игорь Осипов, бывший командующий Черноморским флотом (t.me/SBUkr)
"Напомним, что в начале этого года СБУ сообщила ему о подозрении за организацию систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам", - добавляет СБУ.
Осипову уже было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:
В результате вражеского обстрела:
Также ракеты разрушили 35 жилых домов, около 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержала российского агента, который помогал оккупантам захватить Северодонецк, а затем сбежал в Закарпатье.
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