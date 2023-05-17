RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приказал обстрелять Херсон перед Новым годом. Подполковнику РФ объявили подозрение

Фото: подполковнику РФ объявили подозрение (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подполковник ВС РФ отдал приказы своим подчиненным о совершении преступления против гражданского населения. В результате этого при обстреле Херсона погибли 11 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры командиру 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота вмф рф заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 43 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, подполковник ВС РФ находясь с подчиненными военнослужащими артиллерийского полка на левобережной части Херсонской области, отдал им приказы о совершении преступления против гражданского населения.

В результате этого 24 декабря 2023 г. военнослужащие РФ нанесли массированные неизбирательные удары по центру Херсона в местах массового скопления людей, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

Российские снаряды попали по центральному рынку, торговому центру, пункту выдачи гуманитарной помощи, больнице и другим объектам гражданской инфраструктуры областного центра.

"В результате этого погибли 11 человек, ранения разной степени тяжести получили еще 64 мирных жителя", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Фото: российский подполковник

Ранее РБК-Украина сообщало, что 24 декабря 2023 года в результате обстрела Херсона и области россиянами пострадали 68 мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины