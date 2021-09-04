RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Покарання за участь у Кримській платформі: МЗС висловило протест через затриманя Джеляля

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест через затримання у Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Такі дії окупантів вважають покаранням за участь у Кримській платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня", - наголосили в МЗС.

Крім Джеляля, були затримані ще четверо кримських татар: вранці 3 вересня - Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахметов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов.

Чергові репресії Російської Федерації назавали такими, що спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова.

"Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, представництво президента України в АР Крим також пов'язало затримання Джеляла з участю в Кримській платформі.

РБК-Україна писало, що сьогодні вранці до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля прийшли з обшуком у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

Після обшуків його затримали і вивезли у невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСКримська платформа