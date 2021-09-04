Покарання за участь у Кримській платформі: МЗС висловило протест через затриманя Джеляля

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня", - наголосили в МЗС.

Крім Джеляля, були затримані ще четверо кримських татар: вранці 3 вересня - Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахметов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов.

Чергові репресії Російської Федерації назавали такими, що спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова.

"Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.