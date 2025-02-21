Приказали разрушить плотину в Харьковской области: двум генералам РФ объявили подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали разрушить Оскольскую плотину в Харьковской области осенью 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на высшее военное командование России, которое организовало подрыв и дальнейшее уничтожение дамбы Оскольского водохранилища в Харьковской области осенью 2022 года", - говорится в сообщении.
По материалам дела, командование этими действиями осуществляли:
Как установили правоохранители, по приказу Цокова 12 сентября 2022 года подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов.
Одновременно авиационные группы россиян под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха.
После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500. Это привело к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 квадратных километров.
Инициированная Службой безопасности комплексная экспертиза установила факты нанесения ущерба окружающей среде на почти 4 млрд гривен.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Цокову и Маковецкому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Также проверяется информация о возможной гибели Цокова на войне в Украине. В то же время его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.
Он был ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.
Также российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".
К тому же подозрение объявили российскому генералу Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией, чтобы захватить Киев за три дня.
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