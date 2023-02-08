Приказала сжечь украинские учебники. Еще одному "министру ДНР" объявили подозрение

Гражданка РФ заняла должность "Министра образования и науки "ДНР" и приказала сжигать украинские учебники. Правоохранители объявили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"Злоумышленницей является российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, а в июле прошлого года получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донецкой области", - говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что на этой "должности" она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к кремлевским "стандартам". Для этого она организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины.
"Также она заставляет учителей ездить на "курсы переформатирования" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора", - добавили правоохранители.
Женщины подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности.
Напомним, что Служба безопасности объявила подозрение двум "министрам "ДНР", которые "передали" украинские шахты и больницы "в собственность" РФ.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое жителей Донецкой области проведут за решеткой до 10 лет из-за работы на врага. Они сливали оккупантам позиции украинских защитников.
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