Приказ о дистанционном обучении отменили: что изменится для школьников

В Украине 18 июля отменили приказ №1112 о дистанционном обучении в школах. Также изменен приказ №1115 - из него изъят ряд норм по минимальной наполняемости дистанционных классов по обучению внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки (МОН).
В МОН отметили, что изменения внесены по требованию как народных депутатов, так и прифронтовых общин. Ряд положений из приказов №1112 и №1115 будет сохранен и закреплен в отдельном документе после консультаций в Верховной Раде.
Что изменится с отменой приказа №1112 и редактированием приказа №1115:
Какие положения приказов остаются в силе:
"Продолжаем работать над преодолением вызовов войны, держа фокус внимания на безопасности участников образовательного процесса", - добавили в министерстве.
Напомним, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал отмену приказа о дистанционном обучении. По его словам, в приказе есть масса проблем, которые лишают возможности получать образование многих детей. Федоров подчеркнул, что отмена приказа не означает отмену дистанционного обучения.
В этом году МОН также обновило правила дистанционного обучения. РБК-Украина писало, что изменится для школьников уже с 1 сентября 2025 года.
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