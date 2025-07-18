Приказ о дистанционном обучении отменили: что изменится для школьников

В МОН отметили, что изменения внесены по требованию как народных депутатов, так и прифронтовых общин. Ряд положений из приказов №1112 и №1115 будет сохранен и закреплен в отдельном документе после консультаций в Верховной Раде.

Что изменится с отменой приказа №1112 и редактированием приказа №1115:

Требования к наполнению дистанционных классов установлены на уровне очных и смешанных: не менее пяти учеников для открытия.

Классы для дистанционного обучения могут открываться независимо от наличия полной линейки параллелей в школе.

Дети ВПЛ могут учиться дистанционно независимо от места пребывания.

Решения не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ.

Какие положения приказов остаются в силе:

Очная и смешанная форма обучения в школе разрешается при наличии укрытия в учебном заведении, или не дальше, чем в 500 метрах от него.

Учреждения на временно оккупированных территориях (ВОТ) продолжают работать даже при невозможности открыть ни один класс. Учителя работают по схеме педагогического патронажа и обучают школьников, находящихся на ВОТ.

Учитель получает оплату за обучение конкретного ребенка.

Дети за рубежом могут учиться по полной программе в дистанционных классах, или по сокращенной программе.

Дети на ВОТ также могут учиться в дистанционном классе или по педагогическому патронажу.

"Продолжаем работать над преодолением вызовов войны, держа фокус внимания на безопасности участников образовательного процесса", - добавили в министерстве.