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Напередодні місцевих виборів як ніколи важлива підтримка однопартійців, - нардеп Бурміч

Новини » Політика     25.02.2020 - 18:59
Напередодні місцевих виборів як ніколи важлива підтримка однопартійців, - нардеп Бурміч
Фото: під час з'їзду партії (zagittya.com.ua)

До "Опозиційної платформи - За життя" приєдналося 85 нових членів

Напередодні місцевих виборів як ніколи важлива підтримка однопартійців. Про це заявив народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолій Бурміч у вівторок, 25 лютого, під час вручення партквитків 85 новим членам партії.

"Радий зустрічати свіжу кров у лавах "Опозиційної платформи - За життя". Попереду місцеві вибори, тож зараз нам як ніколи важлива підтримка однопартійців. Тепер ви не просто громадяни України, а люди з активною позицією, які разом з однопартійцями зобов’язалися змінити країну на краще", – підкреслив Анатолій Бурміч.

Народний депутат наголосив, що партія бореться за такі життєво важливі речі, як недопущення розпродажу землі, встановлення миру, збереження та процвітання України та українців.

"Вже зараз ми - впливова опозиційна політсила, до якої дослухається монобільшість. Саме ми – та сила, яка зірвала бліцкриг влади з продажу української землі. Ви маєте чітко усвідомлювати, що попереду ще багато викликів, з якими ми маємо боротися, багато складної роботи з порятунку країни", - констатував Бурміч

У свою чергу, член політради київської організації партії Михайло Наконечний додав, що команда "Опозиційної платформи - За життя" має на меті побудувати в Україні "Швейцарію Східної Європи".

"Нам не можна зупинятися! Разом ми повинні йти тим напрямком, який обрала "Опозиційна платформа - За життя" не тільки в парламенті, а й на місцях", - пояснив він.

Як писало РБК-Україна, на думку політолога Олени Маркосян народний депутат Анатолій Бурмич та фракція "Опозиційна платформа - За життя" зірвали бліцкриг влада по прийняттю закону про ринок землі.

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Новини України Місцеві вибориОпозиційна платформа За життя
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