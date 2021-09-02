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Найменш вакцинована країна ЄС: Болгарія посилює карантинні обмеження

Автор: Сергій Пишкін

Уряд Болгарії прийняв рішення посилити карантинні обмеження через стрімке поширення штаму "Дельта". Нові правила набирають чинності вже з 7 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Починаючи з 7 вересня заклади громадського харчування працюватимуть лише до 22:00. Спортивні змагання в приміщеннях проходитимуть без глядачів.

Відповідні посилення карантинних обмежень пов’язані з тим, що Болгарія сьогодні є найменш вакцинованою серед інших країн Європейського Союзу. Також останніми тижнями в республіці реєструють збільшення випадків захворювань на коронавірус, що викликано стрімким поширенням штаму "Дельта".

МОЗ Болгарії, зі свого боку, закликає своїх громадян пройти вакцинацію.

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