Найменш вакцинована країна ЄС: Болгарія посилює карантинні обмеження

Починаючи з 7 вересня заклади громадського харчування працюватимуть лише до 22:00. Спортивні змагання в приміщеннях проходитимуть без глядачів.

Відповідні посилення карантинних обмежень пов’язані з тим, що Болгарія сьогодні є найменш вакцинованою серед інших країн Європейського Союзу. Також останніми тижнями в республіці реєструють збільшення випадків захворювань на коронавірус, що викликано стрімким поширенням штаму "Дельта".

МОЗ Болгарії, зі свого боку, закликає своїх громадян пройти вакцинацію.