Наименее вакцинированная страна ЕС: Болгария усиливает карантинные ограничения

Начиная с 7 сентября заведения общественного питания будут работать только до 22:00. Спортивные соревнования в помещениях будут проходить без зрителей.

Соответствующие ужесточения карантинных ограничений связаны с тем, что Болгария сегодня является наименее вакцинированной среди других стран Европейского Союза. Также в последние недели в республике регистрируют увеличение случаев заболеваний коронавирусом, что вызвано со стремительным распространением штамма "Дельта".

Минздрав Болгарии, со своей стороны, призывает своих граждан пройти вакцинацию.