Найбільше загострення за останні 2-3 місяці: мер Енергодара розповів про ситуацію в місті

За словами Орлова, окупанти ведуть обстріл по території промислового майданчика ЗАЕС, а також протилежному берегу Каховського водосховища. Також фіксувались й удари по приватним будинкам, внаслідок чого були жертви.

"Прикриваючись містоутворюючим підприємством, найбільшою атомною станцією Європи, вони ганебно і цинічно обстрілюють протилежний берег Дніпра, який підконтрольний Збройним силам України", - додав мер.

Наші бійці, як зауважив Орлов, не мають можливості надати адекватної відповіді, аби уникнути влучання по території атомної станції.

"Оскільки вогню у відповідь немає, а їм потрібно спровокувати якусь резонансну ситуацію, то вони почали обстрілювати саму станцію з гранатометів. Є навіть потрапляння в азотно-кисневу станцію, загальностанційні об'єкти Запорізької атомної станції", - розповідає Орлов.

Також були ворожі влучання по лінії електромереж та приватному сектору.

Наприклад, три дні тому, як розповідає мер, окупанти, під час мінометного обстрілу, влучили по розподільчій підстанції, яка забезпечує Енергодар електрикою. Внаслідок цього місто декілька годин було без електропостачання.

Газу в Енергодарі немає вже близько місяця.

"Тобто місто було вже на межі гуманітарної катастрофи. Але завдяки злагодженій роботі фахівців атомної станції та комунальників вдалося за три години відновити всі ці життєво необхідні послуги", - заявив Орлов.