Нагороди отримали понад 11600 українських захисників з початку війни

Понад 11600 українських захисників відзначені державними нагородами з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Президент України Володимир Зеленський відзначив їх за мужність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.
Також він повідомив, що в четвер підписав указ про нагородження 286 військовослужбовців ЗСУ.
"11 672 наших захисників і захисниць вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України - трохи більше, ніж за 10 тижнів. Саме на плечах цих хоробрих воїнів і їх побратимів тримається зараз Україна і, якщо чесно, вся Європа", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС, які забезпечували безпеку на атомній електростанції в умовах російської окупації.
Раніше Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя, які героїчно обороняють місто.
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