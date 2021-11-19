Нагородні пістолети Ківи вручили офіцерам Нацгвардії

Нагородні пістолети народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи, які він вчора здав в поліцію, вручили двом учасникам бойових дій, офіцерам Національної гвардії України. Вручав їх міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВС.
"Два бойових комбата, два герої отримали сьогодні нагородну зброю, яка ще вчора належала Іллі Ківі", - написав Монастирський.
За його словами, нагородні пістолети отримали підполковники Нацгвардії - Назарій Ясинський і Сергій Сидорін.
"Бойовий досвід у обох з 2014 року. Ці командири - гордість Національної гвардії України, гордість нашої держави", - додав міністр.
Нагородні пістолети офіцери отримали за героїзм, виявлений під час виконання бойових завдань у складі Антитерористичної операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
У грудні 2018 року розвідгрупа підполковника Ясинського виявила в районі ООС диверсантів бойовиків, яка рухалася до позицій однієї із бригад Збройних сил України. Офіцер наказав відкрити вогонь, змусивши цим противника відступити.
Підполковник Сидорін у листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців у районі селища Новолуганське на Донеччині. Крім того, під час операції у районі Світлодарської дуги офіцеру вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію ЗСУ.
Нагадаємо, 18 листопада Ілля Ківа здав нагородні пістолети і дозволи на їх зберігання.
Зазначимо, 16 листопада МВС України позбавило його права зберігання та носіння нагородної зброї.