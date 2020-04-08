Нагорняк закликає до повного перезавантаження керівництва енергетичної галузі

Для виведення енергетики з кризи необхідно здійснити повне перезавантаження керівної ланки енергетичної галузі. Про це йдеться у зверненні народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка до президента, передає РБК-Україна.

Депутат зазначив, що нині електроенергетика переживає кризу, спричинену непрофесійними діями відповідальних за галузь та їх втручанням в ринкові процеси.

Зокрема, серед таких дій нардеп зазначив створення режиму максимального сприяння імпорту електроенергії з держав, які закривають доступ на свій енергоринок українським виробникам, що призвело до погіршення стану підприємств державного сектору, безкінечні втручання в правила ринку, які дозволили запустити на енергоринку масштабну аферу із "торгівлі повітрям", неспроможність цивілізовано провести переговори з інвесторами у сфері ВДЕ та дійти компромісного рішення.

Окрім того, Нагорняк звернув увагу, що енергетика безкінечно працює в режимі "тимчасово виконуючих обов’язки", зокрема в такому режимі працюють НАЕК "Енергоатом", НЕК "Укренерго", ПАТ "Центренерго", що негативно позначається на роботі цих підприємств і галузі в цілому.

Зважаючи на критичність ситуації в енергетиці, депутат закликав президента здійснити повне перезавантаження керівної ланки галузі.

"В такій ситуації єдиним виправданим рішенням є повне перезавантаження керівної ланки електроенергетичної галузі. До керівництва галуззю мають прийти не політики, як би модно і сучасно це не було, не партійні лідери, а професіонали зі значним досвідом і глибоким розумінням технічних і ринкових процесів", - наголосив Нагорняк.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Вікторія Гриб у зверненні до президента, прем'єр-міністра та голови парламенту заявила, що кризова ситуація в енергетиці вимагає негайного втручання керівництва держави й прийняття відповідних рішень, зокрема кадрових.

Також раніше повідомлялось, що у "Слузі народу" готують законопроект про закриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусі. Законопроект має бути поданий найближчим часом.