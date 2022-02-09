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Нагнітати без збройної сили. Кулеба назвав базовий сценарій РФ по Україні

Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав базовий сценарій Російської Федерації по Україні. Він вважає, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію без застосування збройної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, базовий сценарій України в нинішніх умовах - змусити Росію знизити напруженість, відвести війська від кордону і з тимчасово окупованих територій, а також розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

"Базовий сценарій Росії зараз - навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації України. Тобто для них ідеально це дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до збройної сили знову, а тільки погрожуючи її застосуванням проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії висунуло умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною, серед вимог - виведення іноземних військових інструкторів і озброєнь, а також відмова від навчань з НАТО.

Українська сторона наполягає на тому, що першим кроком до деескалації має бути відведення російських військ.

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Дмитро КулебаВторгнення Росії до України