Нагорный Карабах. Эксперт назвал две проблемы, почему Баку и Ереван не могут договориться

"Самая первая (проблема, - ред.), конечно, это сам Нагорный Карабах", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, однако из-за этого возникает проблема с местным населением.

"Баку исключает политическую и даже культурную автономию. В таких условиях карабахские армяне не поддержат мирный договор", - отметил он.

По словам Войтасевича, люди, проживающие в Карабахе, боятся мести и того, что их дома будут переданы азербайджанцам, которые были вынуждены бежать от войны несколько десятилетий назад. И если Баку не предпримет никаких шагов в плане автономии, то карабахские армяне будут постоянно против мирного договора.

Второй же проблемой является дорога на Нахичевань. В частности, где она будет находиться. Власти Армении хотят, чтобы дорога проходила по территории из страны, а Азербайджан настаивает на границе между Арменией и Ираном. Последний выступает против, поскольку это может осложнить его экономические связи с Ереваном.

Помимо этого у Еревана и Баку также есть разногласия по поводу контроля. Армения хочет осуществлять его самостоятельно, Азербайджан - своими силами и силами российских "миротворцев".

"Армения говорит, что таким образом она потеряет контроль над частью своей территории. Между ними нет доверия, и многие опасаются, что стороны будут обманывать друг друга. Поэтому нужно еще много времени, чтобы они договорились. И вчерашняя встреча в Молдове показала, что пока, к сожалению, никакого договора не получается", - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать и об интересах России, которая стремится сохранить влияние на Нагорный Карабах и не будет отдавать мирный процесс на откуп Западу.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Война за Нагорный Карабах длится более 30 лет. При распаде Советского союза его территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабахской республикой.

В апреле в Соединенных Штатах представители Еревана и Баку провели новый раунд переговоров. В середине мая стороны договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

О каком мире пытаются договориться Ереван и Азербайджан, - читайте в материале РБК-Украина.

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