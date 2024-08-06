Перехватчик AD-1 напоминает американскую ракету THAAD и российскую С-400. Ведь в заявленных характеристиках индийские показатели практически аналогичны российским и американским.

Ракета AD-1 является ключевым элементом программы DRDO противоракетной обороны Phase-2, направленной на защиту от баллистических ракет с дальностью до 5 000 км. В то же время для ее реализации необходимы усовершенствованные радары дальнего действия, которые могут обнаруживать цели на расстоянии до 1500 км. Но новые гиперзвуковые перехватчики, развивающие скорость от 6 до 7 Махов, что значительно выше скорости 4-5 Махов ракет О Phase-1.

Ракета AD-1 предназначена для работы в верхних слоях атмосферы с высотой поражения до 100 км, оснащена двухступенчатым твердотопливным двигателем и усовершенствованной системой управления для повышенной маневренности. Она способна быстро ускоряться и добиваться высоких скоростей, эффективно преодолевая атмосферное сопротивление и выполняя быстрые маневры.

В системе ПРО Phase-2 используется радар дальнего слежения Swordfish, который может обнаруживать цели на расстоянии до 1 500 км, значительно превышая возможности предыдущих радаров (600 км).

В конце июля DRDO провело вторые летные испытания AD-1 в рамках ПРО Phase-2, проверяя радиолокационную слежку, наведение ракет и системы связи. Испытания подтвердили работоспособность датчиков дальнего действия, системы связи с малой задержкой и Центра управления ракетами.

По мнению экспертов, AD-1 во многом напоминает американскую систему THAAD, предназначенную для поражения ракет на их конечном этапе на высотах более 200 км. Но двухступенчатая конструкция AD-1 обеспечивает увеличенную дальность полета, отличную скорость и лучшую маневренность.

Что касается С-400, то там также употребляется двухступенчатый перехватчик 40Н6, дальность которого 400 км и может поражать цели на высоте до 185 км. Но в Индии сейчас работают над созданием собственной системы ПВО, подобной С-400, под названием Project Kusha.

Отношения Индии и России

В начале июля премьер-министр Индии Нарендру Моди приехал с визитом в Москву. Там он должен был добиваться скорейшего освобождения индейцев из российской армии во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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