RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Напомнить миру об ужасах войны. Ястремская назвала главный мотив матчей в сборной Украины

Фото: Даяна Ястремская в красноречивой футболке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская накануне поединка против сборной Нидерландов в Кубке Билли Джин Кинг поделилась соображениями по поводу главной цели отечественных спортсменов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

23-летняя одесситка рассказала о жизни родного города под постоянными ракетными обстрелами войск РФ. По ее словам, регулярные атаки на мирные города сделали невозможным качественную подготовку спортсменов.

"В таком положении находятся украинские теннисисты, тогда как у российских и белорусских есть все возможности для полноценных занятий у себя дома. И да, мне трудно понять, почему во многих других видах спорта им запретили участвовать в соревнованиях, а WTA и АТР этого не сделали", – заявила Ястремская.

Отдельно теннисистка напомнила о миссии украинских спортсменов. На международной арене они обязаны напоминать иностранцам о реалиях войны в Украине, чтобы стимулировать поддержку из-за границы.

"Я знаю, что в последнее время в мире начинают забывать ужас, который сейчас происходит в Украине. Поэтому, моя личная позиция, мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о войне", - добавила Ястремская.

К слову, украинка Свитолина анонсировала возвращение на корт в сезоне-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннисВойна России против Украины