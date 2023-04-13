Нефтяной альянс Саудовской Аравии и России угрожает переизбранию Байдена, - Bloomberg

Нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать всевозможные проблемы для экономики США и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Решение ОПЕК+ в этом месяце сократить добычу нефти во второй раз с тех пор, как прошлым летом Байден прилетел в Саудовскую Аравию с целью ее повысить, может быть только началом.

Заявление ОПЕК+ от 2 апреля, в результате которого цены на нефть поднялись примерно на 5 долларов за баррель, уже означает, что риски рецессии повысились, поскольку у потребителей, которые тратят больше на энергию, останется меньше денег на другие вещи, а инфляция будет выше. Президент России Владимир Путин, тем временем, получает больше средств, чтобы финансировать свое вторжение в Украину.

Но более важным является то, что действия ОПЕК+ говорят о вероятном движении цен на нефть в ближайшие годы, отмечает Bloomberg.

В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Когда они хотели ослабить напряженность в отношениях с региональным соперником Ираном, они обратились к Китаю за посредничеством в сделке, при этом США остались в стороне. Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия.

И у всех членов ОПЕК+ есть свои собственные приоритеты, от амбициозных планов наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана по переосмыслению своей экономики до войны Путина.

Отвечая на вопрос об опасениях США по поводу того, что ОПЕК+ дважды принимала решение сократить добычу после визита президента Байдена в Саудовскую Аравию, представитель Госдепа США заявил, что администрация сосредоточена на сдерживании внутренних цен на энергоносители и обеспечении энергетической безопасности США. США считают сокращение добычи нецелесообразным, учитывая продолжающуюся волатильность рынка, но подождут, чтобы увидеть, какие действия в конечном итоге предпримет ОПЕК+, сказал представитель.

Между тем, угроза конкуренции со стороны сланцевых месторождений США, сдерживавшая рост цен в прошлом, отступила. И хотя предпринимаются глобальные усилия по сокращению использования ископаемого топлива, а более высокие цены ускорят эти усилия, стремительное бурение в прошлом году показывает, что безуглеродная экономика остается скорее долгосрочной целью, чем краткосрочной движущей силой.

Хотя некоторые аналитики говорят, что препятствия для спроса означают, что недавний скачок цен может оказаться мимолетным, большинство прогнозирует, что в ближайшие годы цены превысят 80 долларов за баррель, что намного выше средней цены в 58 долларов за баррель в период с 2015 по 2021 год.

Как отмечает, Bloomberg, нестабильные 18 месяцев на рынках сырой нефти были отмечены с тремя основными фазами.

В преддверии вторжения России в Украину - и сразу после него - цены взлетели до 120 долларов за баррель в июне 2022 года.

Затем тенденция пошла в обратную сторону. Опасения по поводу рецессии в Европе, быстро растущие процентные ставки в США и введенные в Китае ограничения из-за COVID в совокупности привели к снижению цены примерно до 75 долларов в декабре.

Спрос начал расти в начале 2023 года, в основном из-за возобновления работы в Китае - крупнейшем в мире импортере. Банковские потрясения в прошлом месяце остановили ралли, но оно возобновилось еще до неожиданного сокращения добычи ОПЕК+, в результате которого цены поднялись с 80 до 85 долларов за баррель.

Для глобальной экономики более низкие поставки нефти и более высокие цены - плохие новости. Крупные экспортеры, конечно, в выигрыше. Для импортеров, как и для большинства европейских стран, более дорогие энергоносители - это двойной удар - замедление роста даже при росте инфляции.

США находятся где-то посередине. Как крупный производитель, он выигрывает, когда цены растут. Но эти выгоды - в отличие от проблем, связанной с более высокими ценами на топливо насосы - не так значительны.

Модель, разработанная Bloomberg Economics, предсказывает, что при повышении цен на нефть на каждые 5 долларов инфляция в США будет расти на 0,2 процентных пункта - изменение не кардинальное, но в то время, когда Федеральная резервная система пытается взять цены под контроль, что тоже не приветствуется.

Есть три основные причины, по которым подобные потрясения могут быть еще впереди: геополитический сдвиг, рост добычи сланцевой нефти и расточительные расходы Саудовской Аравии.

Геополитические трения

На протяжении десятилетий американо-саудовский пакт "нефть в обмен на безопасность" был опорой энергетического рынка. Теперь он шатается. Эта сделка, символом которой стала встреча в 1945 году между президентом Франклином Д. Рузвельтом и королем Абдель Азизом ибн Саудом на борту американского крейсера в Суэцком канале, предоставила США доступ к саудовской нефти в обмен на гарантии безопасности королевства.

Но договор уже не тот, что был когда-то:

В 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит обозреватель Washington Post и саудовский диссидент Джамаль Хашогги.

В 2019 году Байден - тогда еще кандидат в президенты - пригрозил превратить Саудовскую Аравию в государство-изгоя и прекратить продажу оружия.

В 2021 году, в начале своего президентства, Байден опубликовал отчет разведки, в котором оценивалось, что наследный принц Мухаммед, фактический правитель королевства, несет ответственность за убийство Хашогги.

В октябре 2022 года ОПЕК+ снизила добычу нефти на 2 млн баррелей в день - менее чем через три месяца после того, как Байден прилетел в Эр-Рияд в поисках увеличения. Белый дом назвал этот шаг "недальновидным".

В прошлом месяце Саудовская Аравия и Иран договорились восстановить дипломатические отношения в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая и подписанной в Пекине.

Правительство Саудовской Аравии также согласилось присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества - группе, возглавляемой Китаем и Россией и рассматриваемой как соперник западных институтов - в качестве "участника диалога".

После шага 2 апреля официальные лица Саудовской Аравии заявили, что он был мотивирован национальными приоритетами, а не какой-либо дипломатической повесткой дня.

"ОПЕК+ преуспела сейчас и в прошлом в стабилизации нефтяных рынков, и, вопреки утверждениям западных и промышленных государств, это не имеет ничего общего с политикой", - заявил бывший советник министерства нефти Саудовской Аравии Мохаммад Аль-Саббан, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Сланцевый буфер

В прошлом ОПЕК+ часто разрывалась: она хотела высоких цен, но опасалась, что они вызовут усиление конкуренции, особенно со стороны сланцевой нефти США. Это разногласие привело к ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией в 2020 году, которая закончилась, когда тогдашний президент США Дональд Трамп выступил посредником в сделке.

Но сейчас дилемма почти не существует. Рост заработной платы в США и инфляция увеличили стоимость добычи сланца, что привело к замедлению роста производства. А фирмы отдают приоритет распределению прибыли между акционерами, а не инвестированию ее в расширение производства.

Потребности бюджетов ОПЕК+

Между тем у производителей нефти свои цели. Саудовская нефть дешева в добыче. А королевству нужны только цены на уровне 50-55 долларов за баррель, чтобы финансировать свой импорт и компенсировать отток денежных переводов. Но это требует более высокой цены в 75-80 долларов, чтобы сбалансировать бюджет.

У Саудовской Аравии есть дорогостоящий социальный контракт со своими гражданами, обещающий процветание в обмен на политическое согласие. Чтобы сохранить свою часть сделки, правительству необходимо инвестировать в свои ненефтяные отрасли, в которых занято большинство саудовцев. Нефтедоллары оплачивают этот счет.

Суверенный фонд Саудовской Аравии намерен тратить 40 млрд долларов в год на внутреннюю экономику, включая строительство Неома, футуристического города в пустыне с предполагаемой стоимостью 500 млрд долларов, помимо внешних инвестиций. Этих цифр в бюджете нет. Для достижения всех этих целей королевству нужна цена на нефть ближе к 100 долларам.

Тем временем в России президент Путин рассчитывает на доходы от продажи нефти, чтобы питать свою военную машину. Экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков подсчитал, что цена в 100 долларов за баррель необходима, чтобы сбалансировать балансы Кремля.

Октябрьский сюрприз

Безусловно, Белый дом, похоже, не беспокоит последний раунд сокращения производства. Это может частично отражать ожидания того, что фактическое снижение добычи может быть меньше, чем общая цифра, превышающая 1 миллион баррелей в день. Соблюдение сокращений среди членов ОПЕК+ также может быть далеко не идеальным. В феврале Россия обязалась в одностороннем порядке сократить добычу. На самом деле потоки начали падать только на прошлой неделе.

Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что цены на нефть в среднем составят 85-90 долларов за баррель в этом и следующем году. Если ОПЕК+ решит еще раз сократить добычу в следующем году, в преддверии президентских выборов в США, это подорвет шансы Байдена на победу.

Инструмент моделирования экономических сценариев Bloomberg - SHOK - предполагает, что сокращение поставок, которое поднмент нефть примерно до 120 долларов за баррель в 2024 году, удержит инфляцию в США на уровне почти 4% к концу 2024 года по сравнению с базовым прогнозом в 2,7%. А общепринятое мнение гласит, что высокие цены на топивливо наносят ущерб действующим политикам при голосовании.

Нефтяные циклы

Высокие цены на нефть, как правило, сеют семена собственной гибели, стимулируя увеличение инвестиций в производство со стороны компаний, стремящихся получить большую прибыль.

Избыток нефти в 1980-х годах последовал за бумом 1970-х годов, когда производство расширилось в Сибири, на Аляске, в Мексиканском заливе и в Северном море. Эта модель повторилась во время нефтяного бума 2000-х годов, который закончился ростом цен на сланцевую нефть в США в 2014 году.

На этот раз срочности больше. Экологические цели подталкивают страны к снижению зависимости от ископаемого топлива. Проблемы национальной безопасности в Европе, которая до войны в Украине сильно зависела от российской нефти и газа, могут ускорить переходный период.

И нет никакой гарантии, что саудовцы, Россия и остальные члены картеля ОПЕК+ смогут сохранить свой единый фронт. Это легче сделать, когда цены высоки, но когда цикл меняется, члены оказываются менее склонными ограничивать предложение.

Тем не менее, по крайней мере на данный момент, цена на самый важный товар в мире устанавливается страной, на которую США больше не могут рассчитывать как на друга, отмечает Bloomberg.