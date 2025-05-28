Нефтяные доходы Москвы упали до минимума за два года

По данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, средний объем поставок составил 3,39 млн баррелей в день за четыре недели до 25 мая. Валовая стоимость этих грузов оказалась самой низкой с апреля 2023 года.

Стоимость российского экспорта сырой нефти по морю имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев. С тех пор как экспортный доход достиг около 1,95 млрд долларов в неделю в течение 28-дневного периода по 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%.

bloomberg.com

Как отмечает Bloomberg, неясно, сыграли ли санкции существенную роль в какой-либо из этих тенденций.

Тем не менее, страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового предела, выше которого российский экспорт сырой нефти не может использовать западные суда или услуги, до 50 долларов за баррель с текущего уровня в 60 долларов

Поскольку нефть марки Urals сейчас продается примерно по $52 за баррель, предел не оказывает существенного влияния. Даже если он будет снижен, ценовой предел может не ограничить потоки, поскольку Россия накопила огромный теневой флот танкеров, чтобы поддерживать движение своей нефти без западного участия.

Санкции, введенные против этих судов Великобританией и Европейским Союзом, по-видимому, не оказали существенного влияния, поскольку покупатели в Китае и Индии разрешили судам из черного списка разгружаться в своих портах, показывают данные отслеживания. Меры США кажутся более эффективными, но даже их начинают игнорировать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «безусловно» рассматривает возможность введения новых санкций против России в связи с продолжающимся наступлением в Украине, хотя и не привел никаких подробностей.

Стоимость экспорта

Валовая стоимость экспорта Москвы снизилась примерно на 20 млн долларов, или на 1%, до 1,26 миллиарда долларов за неделю, закончившуюся 25 мая, при этом падение потоков было частично компенсировано небольшим ростом средних недельных цен.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтии выросли примерно на 0,30 доллара за баррель до средней отметки 51,80 доллара, в то время как черноморские грузы выросли на 0,20 доллара до 52,40 доллара за баррель. Цена на сорт нефти Pacific ESPO упала примерно на 0,20 доллара до 57 долларов за баррель. Цены с доставкой в Индию практически не изменились и составили 62,90 доллара за баррель.