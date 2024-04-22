Нефтепереработка в РФ упала до почти годового минимума из-за дроновых атак, - Bloomberg

Нефтяная переработка в России упала до почти годового минимума. Причиной этого стали удары дронами по НПЗ и их медленный ремонт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание указывает, что с 11 по 17 апреля Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей нефти в день. Это примерно на 10 000 баррелей в день, или на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.
Bloomberg пишет, что Украина нацелилась на важную отрасль России и ее правительство заявляет, что стремится ограничить поставки топлива на передовую к оккупантам. Также это уменьшит поступления в российский бюджет.
"Дроны атаковали ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к их частичной или полной остановке", - говорится в материале.
Также издание пишет, что в период с 11 по 17 апреля большинство пострадавших объектов работали на уровне, близком к предыдущему среднему недельному уровню, но все еще ниже производительности, которая была до атак.
Источник издания указывает, что суточные темпы переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак украинских дронов, с 1 по 17 апреля составляли в среднем 1,23 миллиона баррелей. Это примерно на 280 000 баррелей в день ниже, чем в среднем за период с 1 по 24 января.
Завод в Туапсе до сих пор не работает, а другие поврежденные НПЗ не восстановили свою производительность до уровня, существовавшего до атак. Переработка нефти на заводе "Норси" в Нижнем Новгороде также находится ниже январского уровня.
"Всего за апрель объемы переработки российских нефтеперерабатывающих заводов составляли в среднем около 5,23 миллиона баррелей в день, что близко к самому низкому уровню с мая прошлого года", - написало Bloomberg.
За последние несколько месяцев под дроновые атаки попали несколько крупных НПЗ в ряде регионов России. В большинстве случаев было повреждено важное оборудование, которое в условиях санкций достаточно трудно купить, поэтому ремонт таких заводов будет происходить не быстро.
Однако в США это вызвало отрицательную реакцию. К примеру, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что украинские удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина продолжит уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы.
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