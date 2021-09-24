"Нафтогазу" вистачає коштів для планової діяльності, - Шмигаль

У НАК "Нафтогаз України" вистачає коштів для планової діяльності. Однак великі суми вже спрямовані для закачування газу в сховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній раді.
"Стосовно НАК "Нафтогаз", планова діяльність продовжується, коштів "Нафтогазу" для планової діяльності абсолютно достатньо. Ліквідність на рахунках є. Дійсно, доволі великі суми були спрямовані для забезпечення закачування газу в сховища і це природний процес для цього часу", - розповів Шмигаль.
Раніше стало відомо, що у НАК "Нафтогаз України" не вистачає грошей на закупівлю газу на зимовий період, оскільки компанія закінчила минулий рік зі збитками в 19 млрд гривень.