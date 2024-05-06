Нефтегазовая отрасль РФ столкнулась с кадровыми проблемами из-за мобилизации, - Bloomberg

Недавние отчеты Центрального банка России указывают, что нехватка кадров сейчас бьет по предприятиям во всех сферах экономики.

В материале указывается, что в нефтегазовом секторе России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников. Отрасль увеличила количество онлайн-объявлений о вакансиях в первом квартале на 24% по сравнению с предыдущим годом, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников.

Представитель российского сервиса по поиску работы сообщил изданию, что нехватка кадров затронула богатые отрасли, имея в виду нефтегазовый сектор РФ. Он уточнил, что компании предлагают соискателям на работу большие зарплаты, однако с ними конкурирует государство, которое переманивает людей на военную службу.

Также людей заманивают большими зарплатами на оборонные заводы российской оборонной корпорации "Ростех", которая подняла оплату труда более чем на 17%.

Что еще повлияло на дефицит кадров

Bloomberg пишет, что еще одним следствием агрессии России против Украины стало ограничение притока рабочей силы из-за рубежа.

"Международные санкции ослабили рубль, усилили инфляцию и усложнили международные денежные переводы, что сделало Россию менее привлекательной для мигрантов из стран бывшего СССР", - говорится в материале.

В прошлом году официальный чистый приток иностранных мигрантов в страну составил почти 110 тысяч человек, что составляет лишь четверть от уровня 2021 года.

Нехватка рабочих может ударить по отрасли

Сразу после вторжения в Украину российский нефтегазовый сектор оказался объектом международных санкций, призванных снизить доходы Кремля. Однако отрасль продолжает работать, предоставляя России средства, необходимые для отправки солдат на передовую и закупки оружия для обстрелов украинских городов.

"Нехватка рабочей силы поднимает вопрос о том, сможет ли российская нефтегазовая отрасль поддерживать такие показатели в долгосрочной перспективе", - добавило Bloomberg.

Россия ищет солдат для войны против Украины

Кремль постоянно ищет новые возможности для вербовки новых людей, что бы отправить на войну против Украины. При этом "частичную" мобилизацию диктатор Владимир Путин объявил в сентябре 2022 года и, по его заявлению, якобы она была закончена. При этом многие СМИ и украинская разведка сообщают, что этот процесс продолжается скрыто.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих.

А недавно Госдума РФ проголосовала за законопроекты, позволяющие осужденным за изнасилование лицам заключать контракты с Министерством обороны РФ.