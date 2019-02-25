У "Нафтогазі" заявили, що припинить поставку газу в Смілу з березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причина - "Смілакомуненерго" відповляється сплачувати борг "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" заявили про припинення постачання газу для здійснення опалення у Смілі (Черкаська область) з 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначається, постачання газу припиняють через те, що місцеве підприємства "Смілакомуненерго" заборгувало 62 млн гривень та відмовляється погашати цей борг.

"Через зрив графіку щомісячних платежів за договором реструктуризації заборгованості НАК "Нафтогаз України"не має правових підстав для підтвердження номінацій КП "Смілакомунтеплоенерго" на березень 2019 року. "Нафтогаз" надав підприємству усі можливі знижки та відтермінування розрахунків, передбачені законодавством. Однак виробник тепла вже два місяці не виконує графік погашення реструктуризованої заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наприкінці 2018 року місцева влада спільно з урядом розробили план реструктуризації заборгованості Смілатеплоенерго, яку зменшили з 85 млн до 62 млн гривень. Проте місцеве підприємство не виконує план з її погашення - зобов'язання виконані лише за грудень 2018 року.

"Нафтогаз" закликає представників органів влади міста негайно вжити необхідних заходів для відновлення комунальним підприємством платежів за договором реструктуризації заборгованості. Неприпустимо вкотре перетворювати десятки тисяч смілян у заручників безгосподарності місцевої влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада 2018 року у Смілі так і не розпочався опалювальний сезон через борги перед постачальниками газу. У "Нафтогазі" заявили, що причина відсутність опалення у місті Смілі Черкаської області - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання.

РБК-Україна писало, що компанія "Нафтогаз України" 27 грудня уклала договір і підтвердила номінації на газ КП "Смілакомунтеплоенерго", яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області.