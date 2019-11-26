У "Нафтогазі" повідомили, що робитимуть з російським газом без контракту

У разі відсутності нового газового контракту між Росією та Україною з 1 січня 2020 року російський газ буде закачуватися у підземні сховища. Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, газ без документального оформлення, який буде заходити в Україну, буде закачуватися в підземні сховища газу як "газ невизначеного власника".

За його словами, відповідний статус газу буде мати, допоки буде відбуватися документальне оформлення цього газу.

Відзначимо, газове питання обговорювалося під час телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна 25 грудня. Як зазначив Зеленський, потрібно домовитися про новий довгостроковий газовий договір, оскільки це питання енергетичної безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" в своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.