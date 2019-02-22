У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ

Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень скоротилися на 303 млн куб. м

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю сократились на 303 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

"В подземных хранилищах газа около 10,2 млрд куб м. Объемы газа в ПХГ за последнюю неделю уменьшились на 303 млн куб. м. Газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Напомним, украинским потребителям всех категорий в январе 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 4,4 млрд куб. м газа, что на 1% меньше показателя 2018 года.

По состоянию на 13 февраля 2019 года объемы газа в ПХГ составляли 10,5 млрд куб. м, что на 0,9 млрд куб. м меньше, чем год назад.

Добавим, в течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период. За январь - декабрь 2018 года из подземных хранилищ отобрано 10,6 млрд куб. м газа.

Как сообщало РБК-Украина, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания вошла в отопительный сезон с рекордно высокими запасами газа в ПХГ.