У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ

Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень скоротилися на 303 млн куб. м

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 303 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

"У підземних сховищах газу близько 10,2 млрд куб м. Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшилися на 303 млн куб. м. Газу в ПСГ достатньо для стабільного проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українським споживачам всіх категорій у січні 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 4,4 млрд куб. м газу, що на 1% менше показника 2018 року.

За станом на 13 лютого 2019 року обсяги газу в ПСГ складали 10,5 млрд куб. м, що на 0,9 млрд куб. м менше, ніж рік тому.

Додамо, протягом 2018 року в ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше, ніж у попередній аналогічний період. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія увійшла в опалювальний сезон з рекордно високими запасами газу в ПСГ.