У "Нафтогазі" прогнозують підвищення ціни на газ восени

Восени цього року ціна на газ може суттєво зрости. У "Нафтогазі" прогнозують, що вартість "блакитного палива" підвищиться на майже 40%.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Коболєва, зараз ринок дійсно показує, що восени ціна на газ підвищиться.

"Але, чи буде (зростання ціни - ред.) таким, чи не буде, важко передбачати, але ми в "Нафтогазі" робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим", - додав він.

Коболєв також зазначив, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

"Всі трейдери розуміють, що на ринку існує конкуренція. Ця конкуренція, власне кажучи, і зробила ціну на газ дуже привабливою і дуже низькою", - підсумував глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" збільшив річну ціну на газ для населення; ціна на газ зросла на майже 46% у порівнянні з попереднім місяцем.