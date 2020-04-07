У "Нафтогазі" підготували нові претензії до "Газпрому" на 17 млрд доларів

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підготував нові претензії до російського "Газпрому" на суму 17,3 млрд доларів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, він та його команда чітко сформулювали і представили на узгодження Наглядовій раді "Нафтогазу" додаткові "питання" до "Газпрому" на суму ще 17,3 млрд доларів.

"У разі погодження - попереду також багато роботи", - написав він.

Нагадаємо, на початку лютого виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що у "Нафтогазі" вивчають можливості щодо позовів до "Газпрому" в Європейську комісію, арбітраж в Цюріху та арбітраж у Стокгольмі.

Як зазначив Вітренко, у "Нафтогазі" обговорюють наступні плани:

скарга в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в суді Європейського союзу) щодо зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем;

міжнародний арбітражу в м. Цюріх за новим транзитним контрактом;

міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо переуступки боргових зобов’язань "Росукренерго".

Як повідомляло РБК-Україна, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".