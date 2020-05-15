У "Нафтогазі" оцінили рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Фото: Олена Зеркаль (president.gov.ua)

Рішення, серед іншого, може спонукати РФ наблизитися до норм ЄС функціонування газового ринку та провести анбандлінг "Газпрому"

Радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль прокоментувала рішення Німеччини щодо відмови "Північному потоку-2" у звільненні від Газової директиви ЄС. Зеркаль заявила, що рішення стосується правил функціонування газопроводу у випадку завершення його будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олени Зеркаль.

Чиновник уточнила, що рішення також означає, що на проект "Північний потік-2" на німецькій території мають у повній мірі поширюватися правила оновленої газової директиви ЄС.

"Це рішення може спонукати РФ таки наблизитися до європейських норм функціонування газового ринку та провести анбандлінг "Газпрому", - додала Зеркаль.

Вона також зазначила, що навіть якщо проект буде завершено, Росія зможе використовувати його проектні транзитні потужності (55 млрд куб. м на рік) тільки на половину. При цьому Зеркаль наголосила, що збереження транзитної ролі України залишається під питанням.

"Якщо трубопровід буде добудовано, наш транзит з високою ймовірністю буде дорівнювати нулю. Саме тому, санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва", - заявила чиновник.

Вона нагадала, що раніше російський трубоукладчик "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де знаходиться логістичний центр Nord Stream 2 AG та зберігаються матеріали для завершення будівництва.

"Наші американські партнери запевняють, що "Газпрому" не вдасться задіяти свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, учора Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Регулятор відхилив заявку Nord Stream 2 AG, постановивши, що газопровід підлягає європейському регулюванню.

В українському уряді привітали рішення німецького агентства. У Кабміні зазначили, що рішення показує, що правила ЄС єдині для всіх.

Автор: Роман Калиниченко