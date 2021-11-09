У "Нафтогазі" спростували інформацію про домовленості з Коломойським

За даними компанії, проблема бере початок у 2006-2013 роках, відтоді точаться судові суперечки в українських судах, а з 2015 року - в іноземних судах.

"Інформація про те, що "Нафтогаз" домовився з бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з "Укрнафтою" відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 млрд кубометрів газу або інший обсяг газу, кошти тощо не відповідає дійсності. Припущення, що "Нафтогаз" вже віддав І. Коломойському якісь обсяги газу, також неправдиво: "Нафтогаз" не передавав жодних обсягів газу або коштів "Укрнафті" з того моменту, як "Нафтогаз" очолив Юрій Вітренко (28 квітня 2021)", - говориться в повідомленні НАКу.

За даними компанії, зараз триває судовий процес між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" про стягнення 9,067 млрд куб м природного газу та всіх доходів, які НАК "Нафтогаз України" отримала або могла отримати від продажу обсягу природного газу.

"Нафтогаз" не погоджується з позовними вимогами "Укрнафти". Позиція "Нафтогазу" залишається по суті незмінною від першого засідання суду у цій справі. Іншими словами, компанія не погоджується з вимогами "Укрнафти" щодо передачі їй спірних обсягів газу, з вимогами "Укрнафти" щодо компенсації вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною.