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"Нафтогаз" спростовує передачу 3,5 мільярда кубометрів газу Коломойському

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Києва, Понеділок 08 листопада 2021 20:16
"Нафтогаз" спростовує передачу 3,5 мільярда кубометрів газу Коломойському Фото: "Нафтогаз" спростовує передачу 3,5 мільярда кубометрів газу Коломойському
Автор: Артем Горовенко

Інформація про мирову угоду НАК "Нафтогаз України" з бізнесменом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу" в Facebook.

"Нафтогаз не передавав бізнесменові Ігорю Коломойському ніякі обсяги газу. Інформація про те, що "Нафтогаз" підписав з бізнесменом Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, не відповідає дійсності. Заява народного депутата України Олексія Гончаренка є неправдою", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що зараз йде судовий процес, який повинен прийняти рішення щодо спірного газу.

"Нафтогаз" також закликав політиків та експертів до збалансованого та відповідального поширення інформації щодо діяльності компанії, адже "маніпуляція інформацією може нести шкоду енергетичній безпеці країни".

Нагадаємо, Гончаренко 7 листопада у своїй колонка для УП заявив, що "Нафтогаз" підписав з Коломойським мирову угоду і погодився віддати йому 3,5 млрд кубометрів газу, що знаходяться в сховищах. Раніше про це також повідомив колишній бізнес-партнер Коломойського Геннадій Корбан.

Як повідомлялося, суперечка щодо газу між "Укрнафтою" і "Нафтогазом" триває з 2005 року. З того моменту компанія постачала газ в газотранспортну систему за ціною, визначеною для потреб населення, яка була істотно нижче ринкової.

"Укрнафта" відмовлялася оформляти продаж газу за цими умовами, вважаючи ціну заниженою. Тільки за 2006-2010 роки неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу.

Сформований у 2014-2015 роках податковий борг "Укрнафти" станом на 1 серпня 2019 року досяг, за даними ЗМІ, 15,8 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишнім акціонером "Приватбанку" Ігорем Коломойським - близько 42% акцій.

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Ігор Коломойский Нафтогаз України
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