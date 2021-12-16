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Ціна на газ в Європі перевищила 1 700 доларів за тисячу кубометрів

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Лондон, Четвер 16 грудня 2021 18:26
Ціна на газ в Європі перевищила 1 700 доларів за тисячу кубометрів Фото: ціна на газ в Європі знову зростає (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Біржова ціна на газ в Європі 16 грудня перевищила позначку 1700 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє блакитне паливо торгувалося на цьому рівні на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Станом на 18:30 за київським часом вартість січневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах досягла 1705 доларів за тисячу кубічних метрів або 146 євро за МВт·год.

За торговельну сесію ціна газу зросла майже на 7%. Як причина різкого зростання котирувань на блакитне паливо аналітики називають відмову "Газпрому" від бронювання потужностей газопроводу "Ямал - Європа".

Ціна на газ в Європі перевищила 1 700 доларів за тисячу кубометрів

Фото: ціни на газ піднялися вище 1,7 тисячі доларів (theice.com)

Нагадаємо, історичний рекорд біржові ціни на газ у Європі встановили 6 жовтня, коли тисячу кубометрів продавали за більш ніж 1900 доларів.

Зазначимо, як повідомив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, обсяг транзиту російського газу до Європи цього року став мінімальним за останні 6 років.

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Європа Ціна на газ
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