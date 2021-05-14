RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У "Нафтогазі" призначили спікера: хто ним став

Автор: Инна Собора

НАК "Нафтогаз України" призначив директора з інтегрованих комунікацій, який буде також виконувати функцію речника компанії. Ним став Максим Білявський.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Білявський відповідатиме за реалізацію зовнішньої і внутрішньої комунікаційної політики Групи "Нафтогаз".

У Білявського понад десять років досвіду роботи на різних посадах у нафтогазовій галузі. Зокрема, він розпочав свою кар’єру в сфері експлуатації та диспетчеризації магістральних газопроводів. Пізніше очолював напрямок зв’язків з громадськістю в АТ "Укртрансгаз", обіймав позиції директора з персоналу ПАТ "Магістральні газопроводи України" та радника міністра енергетики і вугільної промисловості.

До моменту призначення працював провідним експертом Українського інституту економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував проведення конкурсу на голову правління "Нафтогазу". Планується, що конкурс стартує через 6 місяців.

Як відомо, 28 квітня Кабмін оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу". На його місце призначили Юрія Вітренка, який до цього був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нафтогаз Україниспикер