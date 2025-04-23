"Нафтогаз" сделал заявление о цене газа для украинцев на ближайший год

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения. Государственная компания придерживается его условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу"Нафтогаза".
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр", - говорится в заявлении.
Согласно сообщению, такая цена будет актуальной еще год - до 30 апреля 2026 года. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.
В компании заявили, что обеспечивают поставки газа для 12,5 млн украинских домохозяйств.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".
Государственная компания "Нафтогаз" поставляет газ почти для 100% украинцев по цене 7,96 грн за кубометр.
Кроме того, "Нафтогаз" продает газ по цене 7,42 гривен за кубометр метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.
Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.