"Нафтогаз" сделал заявление о цене газа для украинцев на ближайший год

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, такая цена будет актуальной еще год - до 30 апреля 2026 года. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.

В компании заявили, что обеспечивают поставки газа для 12,5 млн украинских домохозяйств.

Цены на газ

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

Государственная компания "Нафтогаз" поставляет газ почти для 100% украинцев по цене 7,96 грн за кубометр.

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ по цене 7,42 гривен за кубометр метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги