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"Нафтогаз" увеличил объемы закупки американского газа

Фото: "Нафтогаз" покупает американский газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" подписал контракт на поставку еще около 100 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) с польской компанией ORLEN. Топливо будет поступать из партии американского LNG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Это уже второй контракт на поставку топлива, подписанный в рамках меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый также предусматривал поставку 100 млн кубометров LNG.

После регазификации газ транспортируют до польско-украинской границы.

Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон, сообщил в пресс-службе НАК.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и польская государственная компания ORLEN подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа (LNG). В рамках меморандума о сотрудничестве "Нафтогаз" и ORLEN также подписали контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии сжиженного природного газа, которая будет доставлена к терминалу в Клайпеде (Литва).

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что в этом году Украина может импортировать большие объемы американского газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Липпа сказал, что в целом Украина может импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.

Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не трубопроводный газ, и, по словам Липпы, большая часть этого объема может поступать из Соединенных Штатов.

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