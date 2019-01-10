"Нафтогаз" закуповує юрпослуги для арбітражу проти РФ

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Очікувана вартість закупівлі послуг становить 5,9 млн доларів

НАК "Нафтогаз України" закуповує послуги юридичних радників за переговорною процедурою для супроводу судових процесів проти Російської Федерації в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В прес-службі компанії нагадали, що в жовтні 2016 року сім компаній групи "Нафтогаз" ініціювали арбітражне провадження проти РФ по відшкодуванню шкоди, заподіяної незаконною експропріацією РФ активів групи в Криму. Відзначається, що зазначене арбітражне виробництво було ініційовано компаніями групи на підставі угоди між Кабінетом міністром України та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій. Збитки групи "Нафтогаз" через окупацію Криму і подальшу експропріацію активів в даний час оцінюються експертами в суму понад 5 млрд доларів.

Повідомляється, що інтереси української компанії в позові проти РФ про відшкодування збитків, заподіяних незаконною експропріацією активів групи в АР Крим, представляє міжнародна юридична компанія Covington & Burling LLP. Очікувана вартість закупівлі послуг Covington & Burling LLP на 2019 становить 5,9 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" очікує рішення суду Гааги за позовом проти Росії за збитки від анексії Криму у першому кварталі 2019 року.17 травня в Гаазі завершилися усні слухання за позовом семи компаній групи "Нафтогаз" проти Російської Федерації щодо порушення нею своїх зобов'язань за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій.