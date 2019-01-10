"Нафтогаз" закупает юруслуги для арбитража против РФ

Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 5,9 млн долларов

НАК "Нафтогаз Украины" закупает услуги юридических советников по переговорной процедуре для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе компании напомнили, что в октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против РФ по возмещению ущерба, причиненного незаконной экспроприацией РФ активов группы в Крыму. Отмечается, что указанное арбитражное производство было инициировано компаниями группы на основании соглашения между Кабинетом министром Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Убытки группы "Нафтогаз" из-за оккупации Крыма и дальнейшей экспроприации активов в настоящее время оцениваются экспертами в сумму более 5 млрд долларов.

Сообщается, что интересы украинской компании в иске против РФ о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы в АР Крым, представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP. Ожидаемая стоимость закупки услуг Covington & Burling LLP на 2019 составляет 5,9 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает решения суда Гааги по иску против России за убытки от аннексии Крыма в первом квартале 2019 года.17 мая в Гааге завершились устные слушания по иску семи компаний группы "Нафтогаз" против Российской Федерации относительно нарушения ею своих обязательств по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций.