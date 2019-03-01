"Нафтогаз" виграв суд Гаазі проти Росії щодо захоплених активів в Криму

Сума збитків оцінюється у 5 млрд доларів

НАК "Нафтогаз Украины" получил заключение арбитража в Гааге по иску против России в связи с захваченными активами компании в оккупированном Крыму. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Коболев отметил, что сумма убытков в Крыму и на шельфе Черного моря оценивается примерно в 5 млрд долларов.

"Решение является позитивным", - сказал он и добавил, что трибунал признал свою юрисдикцию в этом деле.

"Второе, что мы смогли доказать, что Россия как государство виновато в потере наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", - сказал он.

Коболев сообщил, что конкретная сумма возмещения убытков будет предметом следующего слушания дела, которое ожидается в этом году - в начале следующего года.

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Напомним, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадщбанку вследствие аннексии Крыма.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) постановил, что Россия должна заплатить украинским инвесторам компенсацию за недвижимое имущество в анексованому Крыму в сумме 159 млн долларов. Решение принято по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний.