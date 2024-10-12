"Нафтогаз" ввел скидку на газ для населения: как получить в октябре

Как отметили в компании, их клиенты могут получать ежемесячно скидки на оплату потребленного газа. Это касается и октября.

Потребителям скидка применится автоматически, в случае если они заплатят за "голубое топливо" до 15 октября, воспользовавшись онлайн-сервисами компании.

Оплату нужно произвести не позднее 15-го числа. Она засчитается, при условии своевременной оплаты онлайн – в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA. Ее размер – 1%.

В случае, если все условия выполнены, скидка начисляется на лицевой счет и автоматически будет учтена при платеже в следующем месяце. Таким образом, потребитель платит за каждый кубометр газа 7,88 гривны с НДС. Без скидки клиенты "Нафтогаза" платят фиксированную цену – 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, с 1 октября в Украине меняется порядок начисления субсидий. Теперь будут действовать новые правила для компенсации оплаты твердого печного топлива во время отопительного сезона 2024-2025 годов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.