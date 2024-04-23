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"Нафтогаз" установил цену на газ для населения еще на год: сколько нужно платить

Фото: Цены на газ в Украине не изменятся до 30 апреля 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, до 30 апреля 2025 года. Кубометр газа будет стоить 7,96 гривен (с НДС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отметили в пресс-службе, компания снабжает газом 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

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Цена на газНафтогаз Украины