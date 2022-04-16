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"Нафтогаз" вперше після початку війни закупив газ на біржі

Фото: "Нафтогаз" закупив газ на біржі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" 15 квітня 2022 року вперше з початку російського нападу закупило природний газ на біржі. Компанія закупила 2 млн куб. м газу з постачанням до кінця квітня, зокрема, 1 млн куб. м буде передано в ПСГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

За даними прес-служби, торги було проведено на Українській міжбанківській валютній біржі.

Середньозважена ціна закупівлі склала 30 238 грн за тис. куб. м. Умови постачання передбачають передачу газу нерівномірними обсягами у підземних сховищах газу та у віртуальній торговій точці на умовах післяоплати.

"Нафтогаз Трейдинг" планує і надалі брати участь у біржових торгах на УМВБ для сприяння розвитку конкурентного газового ринку.

Нагадаємо, фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38198,7 грн, або 1305,7 доларів за 1 тисячу кубометрів. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафтогаз України