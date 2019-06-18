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"Нафтогаз" повернув 500 млн доларів кредиту Світового банку


Компанія користувалася коштами протягом двох років

НАК "Нафтогаз України" повернув кредит на 500 млн доларів, отриманий під гарантії Світового банку та під державні гарантії України. Про це повідомляє компанія у Facebook.

Як зазначили в "Нафтогазі", завдяки цим коштам компанія протягом двох років закупила близько 5 млрд куб. м газу з європейського напрямку.

"Через загрозу газового шантажу з боку Росії після завершення дії транзитної угоди, плануємо закачати до підземних газових сховищ (ПСГ) приблизно на 3 млрд куб. м газу більше, ніж у минулому році", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що планують накопичити 20 млрд куб. м газу, щоб уникнути ризиків з боку сусідів. "Тож співпраця з кредиторами із застосуванням механізму державних гарантій є вкрай важливим інструментом, що допомагає забезпечувати енергетичну стабільність держави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 10 червня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 12,05 млрд куб. м газу. За даними "Укртрансгазу", нинішні обсяги газу ПСГ на 20% або на 2 млрд куб м більші, ніж на цей період у минулому році.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Андрій Коболєв зазначав, що для того, аби пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярда кубометрів газу більше звичного обсягу. Це близько 20 млрд кубометрів.

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